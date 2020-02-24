Нацбанк создает группу денежного и валютного рынков

Национальный банк Украины создает Контактную группу денежного и валютного рынков для обмена информацией и мнениями с их участниками в отношении актуального состояния и путей развития этих рынков.
Согласно информации на сайте НБУ, в группу с представителями Нацбанка должны войти 25 экспертов, рекомендованных 25 банками с лучшим рейтингом активности на денежном и валютном рынках, а первое ее заседание ожидается в апреле.
Основы функционирования этого консультативного органа презентовали заместитель главы НБУ Олег Чурий, который возглавит группу, и представители департамента открытых рынков НБУ на встрече с банкирами на прошлой неделе.
Предполагается, что группа буде собираться ежеквартально, но не реже двух раз в году.
В течение встречи также обсуждались планы НБУ по совершенствованию индикаторов денежного и валютного рынков, распространение использования инструментов хеджирования валютных рисков, внедрение новых финансовых инструментов, в том числе и процентного свопа.
На втором заседании контактной группы планируется голосование за выдвинутые банками кандидатуры в состав Комитета оверсайта Украинского индекса межбанковских ставок UIIR. Этот комитет создается в составе четырех представителей НБУ и трех представителей рынка, номинированных Контактной группой и утверждаемых правлением.
Согласно представленной НБУ презентации, к январю 2021 года регулятор ставит задачу привести UIIR как главный индикатор денежного рынка к принципам IOSCO и сделать соответствующее заявление.
Другой задачей является фактический старт операций своп процентной ставки (IRS) до конца 2020 года.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016