В Италии зафиксирована очередная смерть от коронавируса

Число жертв болезни, вызываемой коронавирусом нового типа, достигло в Италии четырех человек. Об этом сообщило в понедельник агентство ANSA.

Четвертой жертвой коронавируса в Италии стал 84-летний мужчина, госпитализированный в городе Бергамо (область Ломбардия).

Он стал третьим жителем Ломбардии, умершим от болезни, вызванной новым коронавирусом. Общее число инфицированных в этой области превысило 100 человек из 152 зафиксированных по всей стране. Еще одна женщина умерла в соседней области Венето.

Власти страны с воскресенья принимают масштабные меры по сдерживанию распространения вируса. Десятки тысяч жителей находятся на карантине, отменены массовые мероприятия на севере Италии.