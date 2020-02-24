Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Афганистане

Первый случай заражения новым коронавирусом зафиксирован в Афганистане. Об этом, как передал афганский телеканал 1TV, сообщил в понедельник министр здравоохранения страны Фирозуддин Фероз.

Министр указал, что «первый в Афганистане случай заражения коронавирусом подтвержден на территории провинции Герат», расположенной на северо-западе страны.

В этой провинции, добавил Фероз, объявлено чрезвычайное положение. Кроме того, по словам министра, национальное управление безопасности распорядилось приостановить наземный и воздушный транзит из Герата в граничащий с этой провинцией Иран.