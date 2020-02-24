Число умерших от коронавируса в Италии опять увеличилось

Число умерших в Италии от болезни, вызванной новым коронавирусом, увеличилось до пяти, в общей сложности в стране выявлено 219 случаев заражения. Об этом объявил в понедельник глава Департамента гражданской защиты Анджелло Боррелли.
«Число заболевших на данный момент 219 человек, пятеро умерли», — сказал Боррелли. 23 пациентов находятся в реанимации, уточнил он.
Локальная вспышка распространения коронавируса в Ломбардии в районе города Лоди (под Миланом) была зафиксирована 21 февраля. До этого в Италии было известно о трех инфицированных. Ими были супружеская пара туристов из Китая и эвакуированный из Уханя итальянец. Они проходили лечение в Риме, сейчас числится больной только китаянка, которая идет на поправку.
В Ломбардии закрыты все школы, общественные места, отменены все общественные и спортивные мероприятия. 10 городов в эпицентре локальной вспышки коронавируса полностью изолированы. Карантин объявлен также в Венето, включая административный центр Венецию, где на два дня раньше закончился карнавал. Там также закрыты школы, отменены мессы в местных церквях. Подобные меры введены также в областях Эмилия-Романья, Фриули — Венеция-Джулия и Лигурия, где власти распорядились закрыть школы.
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