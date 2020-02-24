Цены на нефть валятся на фоне распространения коронавируса

Инвесторы выходят из рисковых активов на фоне распространения вируса из КНР. Ранее были зафиксированы новые очаги в Италии и Южной Корее

Стоимость апрельского фьючерса на нефть марки Brent опустилась на 4,09%, до $56,2 по состоянию на 13:24 по Киеву, свидетельствуют данные биржи ICE. В последний раз нефть торговалась на этом уровне 14 февраля.

Цена фьючерса на нефть марки WTI снижается на 4,03%, до $51,31.

Инвесторы опасаются ухудшения ситуации и выходят из рисковых активов.