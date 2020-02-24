В МИД рекомендуют воздержаться от посещения некоторых провинций Италии, МАУ усиливает меры безопасности

В Министерстве иностранных дел Украины рекомендуют гражданам временно воздержаться от поездок в пораженные вызванным новым типом коронавируса (2019-nCoV) заболеванием провинций ряда итальянских регионов.

«В связи с обострением эпидемической ситуации, связанной с распространением в северных регионах Италии заболевания, вызванного новым типом коронавируса (2019-nCoV), Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины временно воздержаться от поездок в пораженных провинций итальянских регионов Ломбардия, Венето, Эмилия Романья и Пьемонт, где есть наибольший риск заражения», — говорится в рекомендации украинского министерства, обнародованном в понедельник.

Украинцам, которые продолжают находиться в этих регионах, необходимо проявлять повышенное внимание и осторожность, избегать посещения пораженных вирусом провинций, сообщить о своем местонахождении и контактные данные в ближайшей консульского учреждения Украины или зарегистрироваться на веб-ресурса «friend.mfa.gov.ua».

В МИД отмечают, что власти Италии полностью ввели карантинные меры в десяти муниципалитетах региона Ломбардия провинции Лоди — Касалпустерленго, Кодоньо, Кастильоне-д’Адда, Фомбио, Малео, Сомалиу, Бертонико, Терранова-де-Пасерини, Кастельгерсундо и Сан-Фиорано, а также — муниципалитете Во Эуганео в провинции Падуя. регионе Венето.

«Гражданам Украины, которые планируют путешествие в Италию или сейчас находятся в стране, просим следить за рекомендациями, разработанными Министерством здравоохранения Италии», — добавили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Также авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) планирует расширить действие дополнительных мер безопасности на борту, которые раньше были введены на ряде восточных направлений, на рейсы в/из Рима, Милана и Венеции в связи с информацией об активном распространении коронавируса, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

«На данный момент регламентирующих дополнительные меры документов от госорганов нет, но мы в авиакомпании планируем расширить допмеры безопасности на борту, которые раньше введены на ряде восточных направлений, на рейсы в/из Рим, Милан и Венецию», — отметили в пресс-службе.

В то же время в МАУ не планируют ограничивать полетную программу в Италию, а также по состоянию на понедельник 24 января не видят падения спроса со стороны украинских пассажиров на билеты в Италию.

Напомним, что в Италии подтверждены более 200 случаев заражения коронавирусом, пятеро пациентов скончались.