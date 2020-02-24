За Зеленского на выборах президента все еще готовы голосовать 40% украинцев

Если бы в ближайшее время в Украине проходили президентские выборы, больше всего голосов получил бы действующий президент страны Владимир Зеленский — 40% среди тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать.

Как свидетельствуют результаты опроса, проведенного с 13 по 17 февраля социологической службой Центра Разумкова, 15% украинцев голосовали бы за лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко, 13,5% ˗ за лидера партии «Европейская солидарность», пятого президента Петра Порошенко, 10% ˗ за лидера «Батькивщины» Юлию Тимошенко.

На парламентских же выборах в ближайшее время 36% тех, кто заявил, что примет участие в выборах и определился со своим выбором, поддержали бы партию «Слуга народа», 15% — «ОПЗЖ», 13% — «Евросолидарность», 10% — «Батькивщину» ˗ 10%, 5% — партию «Сила и честь».

«По сравнению с результатами опроса, проведенного Центром Разумкова в январе этого года, снизился уровень электоральной поддержки партии «Слуга народа» (с 45% до 36%), и на статистически значимом уровне выросли намерения голосовать за ВО «Батькивщина» (с 8% до 10%), за партию «Оппозиционный блок» (с 0,9% до 2%).

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 13 по 17 февраля 2020 года. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.