В Италии сегодня зарегистрирована уже третья жертва коронавируса

Число умерших в Италии от болезни, вызванной новым коронавирусом, увеличилось до шести человек. Как сообщило в понедельник агентство ANSA, шестой жертвой стала женщина, госпитализированная в Брешии (область Ломбардия), страдавшая онкологическим заболеванием.
Все жертвы коронавируса в Италии — пожилые люди с проблемами со здоровьем.
Всего выявлено более 220 случаев заражения, включая летальные исходы. Один человек — эвакуированный из Уханя итальянец — излечился.
Локальная вспышка коронавируса в Ломбардии в районе города Лоди (под Миланом) зафиксирована 21 февраля. Затем случаи заражения были выявлены в других северных областях — Венето, Пьемонте и Эмилия-Романье, где число заболевших растет. До этого в Италии было известно о трех инфицированных — супружеской паре туристов из Китая и эвакуированном из Уханя итальянце.
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