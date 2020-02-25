Число жертв коронавируса в Китае превысило 2,6 тыс. человек

За минувшие сутки в Китае из-за коронавируса нового типа 2019-nCoV погиб 71 человек; общее число жертв достигло отметки 2663 человека. Об этом сообщает Национальная комиссия по здравоохранению КНР.

За 24 февраля на территории Китая было выявлено 508 новых случаев инфицирования. При этом 2589 человек выздоровели и были выписаны из медицинских учреждений. 71 человек погиб (большинство — в провинции Хубэй).

В общей сложности излечиться от вируса удалось 27,23 тыс. пациентов, а число прошедших обследование по всей стране превысило 641 тыс. человек. К настоящему моменту общее число жертв коронавируса составляет 2663 человека, а случаев заражения — более 77 тыс. человек.

Вспышка ранее неизвестного типа коронавируса произошла в конце 2019 года в китайском городе Ухань, провинция Хубэй. Позднее вирус начал распространяться по всей стране, а также за рубежом. К настоящему моменту случаи заболевания зафиксированы в США, Канаде, Германии, Швеции, Австралии, Испании, Южной Корее, Италии, Японии, Финляндии, ОАЭ и других странах.