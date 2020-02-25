Нацбанк незначительно снизил курс гривны

Национальный банк Украины на вторник, 25 февраля, ослабил официальный курс гривны на 5 копеек — до 24,4995 грн за доллар против 24,453 грн за доллар в понедельник.

Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 26,5109 грн против 26,4129 грн накануне.