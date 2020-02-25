Глава СНБО оценил шансы провести выборы на оккупированном Донбассе

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что верит в реальность проведения выборов на оккупированных частях Донецкой и Луганской областей на 50%.
Об этом Данилов сказал в интервью LIGA.net.
Данилов опроверг утверждение экс-спецпредставителя США по вопросам Украины Курта Волкера об одностороннем отводе украинских войск на линии разграничения.
«Я с большим уважением отношусь к господину Волкеру, но разведение происходит только при условии взаимности. Если одна сторона не отходит, то и другая тоже. Другое дело, что Волкер не верит в то, что будут проведены выборы, и он это говорит на 100%. Я могу сказать, что тоже в это не верю, но на 50%. Я хотел бы, чтобы мы успели в этом году, во-первых, — поставить наших пограничников на нашей украинской границе, во-вторых — организовать общее патрулирование территорий с членами местных громад. Этот опыт уже был в Хорватии. Он был разный. Я не могу сказать, что в группах по четыре человека не было определенных споров. Но мы должны к этому настойчиво идти», — считает Данилов.
Отвечая на вопрос относительно возможности проведения местных выборов осенью, Данилов заявил: «Выборы должны проходить только при условии соблюдения Конституции Украины. У нас есть ЦИК, есть четкая процедура. Успеем ли мы это сделать? Я хочу, чтобы успели. Чтобы мы пришли к мирной жизни. Я очень-очень этого хочу».
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