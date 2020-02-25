В Украине не видят проблем для экономики от укрепления гривны

Укрепление гривны с одной стороны уменьшило выручку экспортеров, а с другой поспособствовало снижению инфляции и сэкономила средства на обслуживании долга в иностранной валюте.
Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.
«Укрепление гривни имело многостороннее влияние на экономику. С одной стороны, ревальвация уменьшает доходы бюджета по отдельным налогам и гривневую выручку экспортеров.
С другой стороны, укрепление гривни в 2019 году имело ряд положительных последствий.
Во-первых, оно способствовало снижению инфляции до цели в 5%, что, в частности, является важным шагом для снижения процентных ставок и активизации кредитования.
Во-вторых, оно обусловило экономию государственного бюджета на обслуживании долга в иностранной валюте», — говорится в сообщении.
Также в Нацбанке напомнили, что регулятор уже давно не определяет курс.
«НБУ уже давно не определяет курс гривны, а лишь рассчитывает его на основе заключенных соглашений на межбанковском валютном рынке. Объем интервенций Нацбанка к общему объему сделок на рынке в прошлом году не превысил 9%», — комментируют в НБУ.
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