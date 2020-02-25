США подозревают, что Иран может скрывать информацию о коронавирусе

США озабочены сообщениями о том, что власти Ирана, возможно, скрывают данные о масштабах вспышки коронавируса в исламской республике. Об этом заявил во вторник госсекретарь США Майкл Помпео на встрече с журналистами.

«США крайне озабочены информацией о том, что иранский режим не представил жизненно важные подробности по поводу вспышки коронавируса, — заявил он. — По данным на понедельник, Иран уступал лишь Китаю по общему числу лиц, скончавшихся в результате заражения коронавирусом. Все страны, включая Иран, должны сообщать правдивую информацию о коронавирусе и сотрудничать с международными организациями, занимающимися оказанием помощи».

Минздрав Ирана 19 февраля сообщил о первых случаях заражения в стране новым коронавирусом. Инфицированные были выявлены в городе Куме. По официальной информации, число случаев заражения в Иране коронавирусом на текущий момент составляет около 95, при этом было зафиксировано 15 летальных исходов.