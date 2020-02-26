Нацбанк немного ослабил курс гривны

Национальный банк Украины на среду, 26 февраля, ослабил официальный курс гривны на 3 копейки - до 24,5307 грн за доллар против 24,4995 грн за доллар во вторник.

Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 26,6035 грн против 26,5109 грн накануне.