Число погибших из-за коронавируса в Китае увеличилось до 2715 человек

За сутки в Китае подтвердили 406 новых случаев заражения коронавирусом, 52 человека погибли из-за вызываемого им заболевания. Об этом сообщает Национальная комиссия по здравоохранению КНР.
К 26 февраля в Китае вирус выявили у 78 064 человек, а количество жертв заболевания увеличилось до 2715 человек. При этом более 29 тыс. заразившихся вирусом вылечили и выписали.
В провинции Хубэй, где было изначально выявлено заболевание, число подтвержденных случаев заболевания превышает 41 тыс. За сутки там зарегистрировали 401 случай заражения, более 2 тыс. человек вылечили.
По подсчетам South China Morning Post, во всем мире инфицированы 80 967 человек. Среди азиатских стран наибольшее количество зараженных после Китая выявили в Южное Корее — 1146 человек, погибли 11. В Европе лидером по числу заболевших стала Италия (323 зараженных). Количество погибших в стране выросло до 11 человек.
Кроме того, вирус обнаружили более чем у 600 пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, пришвартованного в японском порту.
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