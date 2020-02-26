В Италии уже 11 человек умерли от коронавируса

Число умерших от вызванного коронавирусом заболевания в Италии достигло 11 человек, у 325 человек инфекция оказалась выявлена. Как пишет в среду газета Il Messaggero, случаи заражения зафиксированы в 9 из 20 итальянских областей.
По-прежнему наибольшее число заразившихся — 240 — проживают в северной Ломбардии, ставшей в конце прошлой недели локальным центром вспышки коронавируса. Во вторник еще три случая инфицирования были обнаружены уже на Сицилии, в Палермо, заразились туристы с севера Италии. По этой причине мэрия административного центра островного региона постановила на три дня закрыть школы для дезинфекции.
Власти также ожидают подтверждения первого случая заболевания в области Марке, однако ее власти уже распорядилась закрыть школы до 4 марта и отменить все публичные мероприятия.
Это решение вызвало критику центрального правительства. Как сообщало агентство ANSA со ссылкой на источники в правительственном дворце Киджи, такие решения региональных властей не соответствуют «общей линии» не нагнетать обстановку в местах, которые не относятся к зоне риска распространения коронавируса. Накануне премьер-министр Джузеппе Конте назвал «неоправданным» решение закрыть школы в регионах, где нет вспышки заболевания.
Всего 10 городов Ломбардии под Лоди и один в соседней области Венето находятся в полной изоляции. В пяти областях, включая Ломбардию, Венето, Эмилию-Романью, Лигурию, Фриули-Венеция-Джули, действуют серьезные карантинные меры, в том числе закрыты музеи, театры, кино, спортивные залы и увеселительные заведения, отменены все общественные мероприятия и спортивные состязания. Ряд матчей национального чемпионата по футболу пройдет без зрителей, что вызывает серьезную полемику о результатах исхода первенства.
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