Путин рассказал, что ему предлагали использовать двойника

Президент РФ Владимир Путин заявил, что идея привлечь двойника для его безопасности возникала в начале 2000-х годов, но он от нее отказался. Об этом президент рассказал в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».
«Идея возникала, но я отказался от двойников, — отметил он. — Это было в самые тяжелые времена борьбы с терроризмом». По его словам, в начале 2000-х годов звучали предложения, чтобы дублер заменял российского лидера на мероприятиях в местах, где главе государства находиться небезопасно. Однако Путин, по его словам, никогда не привлекал двойников.
Вопрос о том, есть ли у Путина двойник, глава государства и бравший у него интервью журналист Андрей Ванденко обнаружили в качестве одного из популярных запросов о российском лидере в интернете. Но и 20 лет назад он вызывал интерес у россиян. Так, 24 декабря 2001 года вопрос об этом Владимиру Путину задала жительница Костромской области в прямом эфире телеканалов ОРТ и РТР.
Женщина предположила, что двойник помог бы Путину успевать проводить многочисленные встречи, в том числе на высшем уровне. Тогда президент РФ ответил, что двойника у него нет. Другой похожий случай произошел в Сочи в августе 2009 года, когда Путин и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев после рабочей встречи решили погулять по набережной среди жителей и гостей города. Увидев их, одна женщина предположила, что на прогулку вышли не президент и премьер, а их двойники.
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