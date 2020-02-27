Нацбанк снизил курс гривны

Национальный банк Украины на четверг, 27 февраля, ослабил официальный курс гривны на 12 копеек — до 24,649 гривны за доллар против 24,5307 гривны за доллар в среду.

Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 26,8021 грн против 26,6035 грн накануне.