Кличко готов принимать больных с подозрением на коронавирус

В Киеве определены больницы со специальными боксами в инфекционных отделениях, которые могут принимать людей на карантин в случае инфицирования коронавирусом.

Об этом сказал мэр Киева Виталий Кличко во время заседания Киевсовета в четверг, сообщает Укринформ.

«Не будем забывать, что украинцы обеспокоены ситуацией относительно коронавируса. В столице и в стране случаев заболевания этой болезнью нет, и не зарегистрировано. Но мы должны быть готовы к тому, если такие случаи произойдут, если такое может случиться. В Киеве определены больницы, где подготовлены боксы, в инфекционных отделениях, которые смогут принимать людей на карантин, и лечение, если потребность в этом будет», — сказал Кличко.

Кличко также сообщил, что в пятницу, 28 февраля, вместе со специалистами Минздрава в одной из столичных больниц проведут учения для медиков, как оперативно и слаженно действовать в ситуациях выявления случаев заболевания или подозрения на коронавирус.

«Необходима и также кампания для того, чтобы объяснять людям. В школах, в других социальных учреждениях, общественных местах объяснять, какие симптомы, и информировать киевлян», — добавил он.

Руководитель пресс-службы Департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская сообщила, что в Киеве есть больницы с инфекционными отделениями. Там есть боксы, которые полностью отвечают всем требованиям содержания во время лечения инфекционных заболеваний.

Так, по ее словам, среди больниц, которые готовы принимать людей на карантин — Киевская городская клиническая больница № 4, Киевская городская клиническая больница № 9, Киевская городская детская клиническая больница № 1, Киевская городская детская клиническая больница № 2 и Киевская городская детская клиническая инфекционная больница, а также Александровская клиническая больница.