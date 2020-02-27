Кличко готов принимать больных с подозрением на коронавирус

В Киеве определены больницы со специальными боксами в инфекционных отделениях, которые могут принимать людей на карантин в случае инфицирования коронавирусом.
Об этом сказал мэр Киева Виталий Кличко во время заседания Киевсовета в четверг, сообщает Укринформ.
«Не будем забывать, что украинцы обеспокоены ситуацией относительно коронавируса. В столице и в стране случаев заболевания этой болезнью нет, и не зарегистрировано. Но мы должны быть готовы к тому, если такие случаи произойдут, если такое может случиться. В Киеве определены больницы, где подготовлены боксы, в инфекционных отделениях, которые смогут принимать людей на карантин, и лечение, если потребность в этом будет», — сказал Кличко.
Кличко также сообщил, что в пятницу, 28 февраля, вместе со специалистами Минздрава в одной из столичных больниц проведут учения для медиков, как оперативно и слаженно действовать в ситуациях выявления случаев заболевания или подозрения на коронавирус.
«Необходима и также кампания для того, чтобы объяснять людям. В школах, в других социальных учреждениях, общественных местах объяснять, какие симптомы, и информировать киевлян», — добавил он.
Руководитель пресс-службы Департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская сообщила, что в Киеве есть больницы с инфекционными отделениями. Там есть боксы, которые полностью отвечают всем требованиям содержания во время лечения инфекционных заболеваний.
Так, по ее словам, среди больниц, которые готовы принимать людей на карантин — Киевская городская клиническая больница № 4, Киевская городская клиническая больница № 9, Киевская городская детская клиническая больница № 1, Киевская городская детская клиническая больница № 2 и Киевская городская детская клиническая инфекционная больница, а также Александровская клиническая больница.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016