У 16 теплопроизводителей критические долги за газ

Большинство теплопроизводителей погасили критическую задолженность за газоснабжение, однако 16 производителей тепла остаются в зоне риска.
Об этом сообщает пресс-служба НАК «Нафтогаз Украины».
«С 19 февраля 2020 года 36 из 52 предприятий-должников осуществили необходимые минимальные платежи в пользу Нафтогаза и избежали риска отключения от газоснабжения. В зоне риска остаются 16 производителей тепла, которые не выполняют ни одно из условий по расчетам, предусмотренных положением о ПСО», — говорится в сообщении.
Отмечается, что компания письменно сообщила предприятиям-должникам о необходимости проведения срочных расчетов во избежание прекращения газоснабжения с 1 марта 2020 года.
«Для избежания рисков по прекращению теплоснабжения населения Нафтогаз настаивает на необходимости срочного проведения расчетов в соответствии с требованиями положения о ПСО», — добавили в Нафтогазе.
Напоминим, что правительственное постановление № 867 от 19 октября 2018 года предусматривает, что обязательными условиями поставки газа производителям тепла является подписание договора с Нафтогазом и выполнения хотя бы одного из следующих условий:
Во всех остальных случаях Нафтогаз не имеет правовых оснований для поставки газа теплопроизводителям на льготных условиях.
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