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У 16 теплопроизводителей критические долги за газ

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У 16 теплопроизводителей критические долги за газ

Большинство теплопроизводителей погасили критическую задолженность за газоснабжение, однако 16 производителей тепла остаются в зоне риска.

Об этом сообщает пресс-служба НАК «Нафтогаз Украины».

«С 19 февраля 2020 года 36 из 52 предприятий-должников осуществили необходимые минимальные платежи в пользу Нафтогаза и избежали риска отключения от газоснабжения. В зоне риска остаются 16 производителей тепла, которые не выполняют ни одно из условий по расчетам, предусмотренных положением о ПСО», — говорится в сообщении.

Отмечается, что компания письменно сообщила предприятиям-должникам о необходимости проведения срочных расчетов во избежание прекращения газоснабжения с 1 марта 2020 года.

«Для избежания рисков по прекращению теплоснабжения населения Нафтогаз настаивает на необходимости срочного проведения расчетов в соответствии с требованиями положения о ПСО», — добавили в Нафтогазе.

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Напоминим, что правительственное постановление № 867 от 19 октября 2018 года предусматривает, что обязательными условиями поставки газа производителям тепла является подписание договора с Нафтогазом и выполнения хотя бы одного из следующих условий:

  • соблюдение уровня расчетов не ниже 90% (с учетом непрофинансированных льгот и субсидий и без учета штрафных санкций);
  • заключение с Нафтогазом и выполнение договора о реструктуризации задолженности за потребленный природный газ;
  • согласование с Нафтогазом и исполнительным органом местного совета графика погашения задолженности до 2021 года, его соблюдение и уплата текущих платежей.

Во всех остальных случаях Нафтогаз не имеет правовых оснований для поставки газа теплопроизводителям на льготных условиях.

Нафтогаз України
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