Израиль закрыл въезд иностранцам, посещавшим Италию

Израиль с четверга запретил въезд на свою территорию иностранцам, посещавшим в последние две недели Италию. Об этом сообщила в четверг пресс-служба министерства внутренних дел Израиля.
«Глава МВД Арье Дери объявил, что решил закрыть въезд в Израиль для лиц, побывавших в последние 14 дней в Италии, и не являющихся гражданами Израиля или не имеющих вида на жительство в стране», — говорится в сообщении пресс-службы.
Ранее в четверг представитель Минздрава еврейского государства сообщил, что у израильтянина, вернувшегося из Италии, обнаружен новый коронавирус. 26 февраля министерство предписало гражданам страны, возвращающимся из Италии, проводить 14 дней в домашней изоляции. Кроме этого, министерство призвало израильтян «тщательно изучать необходимость зарубежных поездок как таковых», «избегать посещения международных конференций и собраний», а также «религиозных мероприятий, на которые съезжаются люди из многих стран мира».
Израиль на прошлой неделе запретил въезд в страну иностранцам, посещавшим в последние 14 дней Южную Корею, Японию, Таиланд, Сингапур и Гонконг. Аналогичный запрет на въезд в Израиль для иностранцев, посещавших предыдущие 14 дней Китай, действует с начала февраля. Израильтяне, возвращающиеся из этих стран, обязаны находиться в строгой изоляции дома на протяжении двух недель.
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