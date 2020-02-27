Зеленский остается самым популярным политиком в стране, на втором месте Разумков

К президенту Украины Владимиру Зеленскому в феврале положительно относились 47% украинцев, премьер-министру Алексею Гончаруку — 8%, к председателю Верховной Дмитрию Разумкову — 21%.

Таковы результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) «Оценка деятельности органов власти и реакция на актуальные события: февраль 2020 года».

«К Владимиру Зеленскому положительно относятся в феврале 47% опрошенных, негативно — 24%. Если сравнивать эти данные с декабрьским опросом, то доля тех, кто относится к Зеленскому положительно, уменьшилась на 13 процентных пунктов (было 60%), а доля тех, кто относится к нему негативно, возросла на 10 процентных пунктов (было 14%)», — говорится в сообщении.

Вместе с тем к Гончаруку положительно относятся в феврале 8% опрошенных, отрицательно — 33%. Если сравнивать эти данные с декабрьским опросом, то доля тех, кто относится к Гончаруку положительно, уменьшилась на 4 процентных пункта (было 12%), а доля тех, кто относится к нему негативно, выросла на 11 процентных пунктов (было 22%).

К Разумкову положительно относятся в феврале 21% опрошенных, негативно — 16%. Если сравнивать эти данные с декабрьским опросом, то доля тех, кто относится к нему негативно, выросла на 5 процентных пунктов (было 11%).

К лидеру партии «Голос» Святославу Вакарчуку положительно относятся в феврале 16% опрошенных, негативно — 36%. Если сравнивать эти данные с декабрьским опросом, то доля тех, кто относится к Вакарчуку положительно, уменьшилась на 6 процентных пунктов (было 22%).

К пятому президенту Украины, лидеру партии «Европейская солидарность» Петру Порошенко в феврале положительно относятся 14% опрошенных, негативно — 61%; к сопредседателю фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрию Бойко положительно относятся 23% респондентов, негативно — 31%; к народному депутату от ОПЗЖ Виктору Медведчуку положительно относятся 16% участников исследования, негативно — 45%; к еще одному сопредседателю фракции ОПЗЖ Вадиму Рабиновичу положительно относятся 14%, негативно — 41%.

КМИС провел опрос методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров с 21 по 25 февраля 2020 года. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины — АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

В ходе опроса проведены 1500 интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%. Данные этого исследования сравниваются с результатами опросов КМИС, которые были проведены с 15 по 18 декабря, с 22 по 25 ноября, с 4 по 7 ноября, с 9 по 11 октября и с 6 по 19 сентября 2019 года.