В китайском городе обещают платить за поход к врачу

Власти китайского города Цяньцзянь пообещали денежные вознаграждения тем, кто добровольно обратится к врачам при появлении симптомов заражения коронавирусом COVID-19, сообщает в четверг газета Beijing Evening News.
«Всех, кто придет с высокой температурой и пройдет обследование, но не получит подтверждения диагноза (коронавируса — Ред.), ждет вознаграждение в размере 1000 юаней ($143). Пациентов с подозрением на вирус — 2000 юаней ($285). В случае подтверждения коронавируса размер премии составит 10 000 юаней ($1426)» , - говорится в заявлении городских властей.
Данная мера вступает в силу 27 февраля и будет действовать до 2 марта 2020 года. Город Цяньцзянь, население которого — около миллиона человек, расположен в провинции Хубэй, из которой и началось распространение коронавируса. В настоящий момент в нем выявлен 91 случай заражения коронавирусом. Кроме того, девять инфицированных скончались. Ранее похожие денежные вознаграждения стали выплачивать власти ряда других китайских городов провинции Хубэй.
В мире, за исключением материковой части Китая, число заразившихся коронавирусом COVID-19 достигло 3530, увеличившись за сутки на 627. В свою очередь, в Китае с декабря 2019 года число жертв коронавируса составило 2744 человек, было зарегистрировано 78 497 случаев заболевания.
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