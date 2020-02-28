Нацбанк укрепил гривну

Национальный банк Украины на пятницу, 28 февраля, укрепил официальный курс гривны на 9 копеек - до 24,561 грн за доллар против 24,649 грн за доллар в четверг.

Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 26,9299 грн против 26,8021 грн накануне.