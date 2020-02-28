Нынешняя Рада принимает законов меньше предыдущей

Народные депутаты Верховной Рады IX созыва приняли за полгода на 18 законов меньше, чем их предшественники.
Об этом сообщает Комитет избирателей Украины.
«Комитет избирателей сравнил количественные показатели работы Верховной Рады IX и VIII созывов за первые полгода работы. В частности, учитывались принятые законы, зарегистрированные законопроекты и проведенные пленарные заседания. По данным КИУ, количество принятых законов в Раде предыдущего созыва превысило соответствующие показатели действующего парламента. Так, за первые полгода депутатами ВР VIII созыва было принято 173 закона, тогда как ВР IX созыва — 155 законов», — говорится в сообщении.
Также эксперты отмечают, что депутаты ВР VIII созыва зарегистрировали больше законопроектов, чем их преемники: 1,7 тысячи и 1,3 тысячи соответственно.
Однако депутаты Рады нынешнего созыва, по данным КИУ, чаще работали в пленарном режиме. Так, за полгода они провели 72 пленарных заседания, а их коллеги — 63.
«Разговоры о турборежиме оказались обычным политическим мифом. Количественные показатели работы ВР IX созыва не выше, чем у их предшественников. А в таких вопросах, как количество принятых законов или поданных законопроектов, они вообще ниже результатов работы депутатов VIII созыва», — заявил председатель КИУ Алексей Кошель.
При этом он подчеркнул, что в целом, не стоит судить о результатах работы парламента лишь оценивая количество принятых законов, однако именно такой подход неоднократно демонстрировало руководство ВР и депутаты монобольшинства, акцентируя на своей эффективности.
При этом, по словам Кошель, данные КИУ показывают, что оснований для подобных заявлений нет.
«Поэтому в дальнейшем стоит или вообще отказаться от понятия „турборежим“, или называть „турборежимом“ и работу Рады VIII созыва», — добавил глава Комитета избирателей.
Как сообщалось, Верховная Рада VIII созыва начала работу 27 ноября 2014 года, а Рада IX созыва — 29 августа 2019 года.
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