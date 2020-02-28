В Италии продолжает расти количество умерших от коронавируса

Число жертв нового коронавируса в Италии достигло 21, количество инфицированных увеличилось до 821. Об этом заявил в пятницу глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли.
«Умерших — 21, инфицированных — 821. Важно отметить, что половина из заразившихся — 412 человек — не имеют никаких симптомов. Скончавшиеся, причину смерти которых должен подтвердить Высший институт здоровья, — люди старше 70 и 80 лет», — уточнил Боррелли. Он добавил, что 345 заразившихся находятся в больницах, 64 — в отделениях интенсивной терапии. По официальным данным на вечер предыдущего дня, сообщалось о 17 летальных случаях и 650 инфицированных.
Власти северной области Ломбардия, несмотря на то, что в Милане собираются ослаблять ограничительные меры, введенные в связи с распространением коронавируса, обратились к правительству с просьбой продлить еще как минимум на неделю «меры по сдерживанию заражения» в красной и желтой зонах. К желтой зоне относится административный центр Ломбардии — Милан.
Локальная вспышка коронавируса в Ломбардии в районе города Лоди (под Миланом) была зафиксирована 21 февраля. Затем случаи заражения были выявлены в других северных областях — Венето, Пьемонте и Эмилия-Романье, где растет число заболевших. Об отдельных случаях известно в 12 областях. В настоящий момент 10 городов в Ломбардии и один в Венето полностью изолированы. Ограничительные меры введены в ряде регионов, они распространяются на школы, общественные места и учреждения культуры, развлекательные заведения. Ряд компаний перевели своих сотрудников на дистанционный режим работы.
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