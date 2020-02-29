В Иране коронавирусом заразились пять депутатов парламента

Уже пять депутатов парламента Ирана заразились коронавирусом, сообщил в субботу представитель президиума законодательного органа Асадулла Аббаси.
«Анализы пяти из 100 сдавших тест на коронавирус депутатов оказались положительными. Тестирование пройдут и другие депутаты», — цитирует телерадиокомпания IRIB представителя президиума в своем Telegram-канале.
Ранее Аббаси сообщил, что парламент приостановил проведение заседаний из-за коронавируса.
По состоянию на пятницу с 19 февраля в Иране было зафиксировано 388 случаев заражения коронавирусом, из которых 34 с летальным исходом. При этом выздоровели 73 человека. Ожидается, что Минздрав обновит статистику по коронавирусу в субботу.
Отметим, что случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, уже в 51 стране, число зараженных достигло 4691, скончались 67 человек.
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