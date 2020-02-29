Двух вернувшихся из Италии украинцев проверяют на коронавирус

У двух людей из Ивано-Франковской и Кировоградской областей, которые вернулись из Италии, исследуют образцы на наличие нового коронавируса Covid-19.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

В частности, как отмечается в сообщении, 28 февраля в Центр общественного здоровья Минздрава поступили два сообщения о подозрении на Covid-19 из Ивано-Франковской и Кировоградской областей. В обоих случаях лица вернулись из Италии и имеют проявления острого респираторного заболевания.

«Предварительные результаты исследования материала отобранного от заболевших лиц, проведенные в вирусологических лабораториях областных лабораторных центров методом ПЦР, дали отрицательный результат на вирусы гриппа. Образцы для дальнейшего исследования были направлены в вирусологическую референс лабораторию», — сообщили в министерстве.

Всего в мире по состоянию на 29 февраля зарегистрировано 85187 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 2924 — летальные. Выздоровели уже 39545 человек.