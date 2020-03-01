В Германии уже 117 заразившихся коронавирусом

Число заразившихся новым коронавирусом в Германии достигло по состоянию на утро воскресенья как минимум 117 человек. Такие данные привел в воскресенье научно-исследовательский институт имени Роберта Коха (RKI). По данным учреждения, еще 28 февраля было зарегистрировано всего 53 подтвержденных случаев заболевания.
Сейчас же только в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия заразились 66 человек, в Баварии — 19, в Баден-Вюртемберге — 15. Есть инфицированные и в других регионах. Эксперты исходят из того, что действительное число заразившихся намного больше.
Глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер в опубликованном в воскресенье интервью газете Bild am Sonntag не исключил, что власти в конечном итоге могут прибегнуть к мерам по изоляции целых городов или районов. Однако, по его словам, «этот вариант будет последним средством» решения проблемы.
Министр также отметил, что ожидает разработки вакцины против вируса только к концу года. «Я рассчитываю на то, что у нас будет в распоряжении соответствующая вакцина к Новому году», — считает он.
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