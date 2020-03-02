Нацбанк немного ослабил курс гривны

Национальный банк Украины на понедельник, 2 марта, ослабил официальный курс гривны на 3 копейки — до 24,59 грн за доллар против 24,561 грн за доллар в пятницу.

Такие данные приведены на сайте НБУ.

Официальный курс гривны к к евро установлен на уровне 26,9789 грн против 26,9299 грн 28 февраля.