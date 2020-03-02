Путин похвастался военным бюджетом и заявил о нежелании воевать с другими странами

Россия не собирается воевать ни с одной из стран и создает условия, чтобы никому «не пришло в голову» воевать с ней. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в интервью ТАСС.

«Мы не собираемся ни с кем воевать. Мы собираемся создать условия для того, чтобы никто не думал с нами воевать», — заявил он.

При этом Путин напомнил, что по размеру оборонного бюджета Россия находится на седьмом месте в мире, уступая по этому показателю США, Китаю, Саудовской Аравии, Великобритании, Франции и Японии. «Более того, наши расходы из года в год сокращаются, — добавил он. — А расходы других стран растут».

Путин отметил, что при этом сложилась уникальная ситуация, когда Россия в оборонной сфере перестала быть в роли «догоняющего» государства. «Мы впервые создали такие системы ударного наступательного оружия, которых нет в мире, — пояснил президент РФ. — Теперь они догоняют нас. Это вообще уникальная ситуация, такого не было никогда».

Как уточнил глава российского государства, он имеет в виду прежде всего созданные в стране гиперзвуковые ударные комплексы, в том числе межконтинентальные.

Он также заявил, что если в 2000 году российская армия насчитывала более 1,3 млн человек, то сейчас достаточно чуть более 1 млн, а доля современной техники в войсках выросла с 6% до почти 70%.