Путин похвастался военным бюджетом и заявил о нежелании воевать с другими странами

Россия не собирается воевать ни с одной из стран и создает условия, чтобы никому «не пришло в голову» воевать с ней. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в интервью ТАСС.
«Мы не собираемся ни с кем воевать. Мы собираемся создать условия для того, чтобы никто не думал с нами воевать», — заявил он.
При этом Путин напомнил, что по размеру оборонного бюджета Россия находится на седьмом месте в мире, уступая по этому показателю США, Китаю, Саудовской Аравии, Великобритании, Франции и Японии. «Более того, наши расходы из года в год сокращаются, — добавил он. — А расходы других стран растут».
Путин отметил, что при этом сложилась уникальная ситуация, когда Россия в оборонной сфере перестала быть в роли «догоняющего» государства. «Мы впервые создали такие системы ударного наступательного оружия, которых нет в мире, — пояснил президент РФ. — Теперь они догоняют нас. Это вообще уникальная ситуация, такого не было никогда».
Как уточнил глава российского государства, он имеет в виду прежде всего созданные в стране гиперзвуковые ударные комплексы, в том числе межконтинентальные.
Он также заявил, что если в 2000 году российская армия насчитывала более 1,3 млн человек, то сейчас достаточно чуть более 1 млн, а доля современной техники в войсках выросла с 6% до почти 70%.
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