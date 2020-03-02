Туристический сектор ЕС потерял в январе €1 млрд из-за коронавируса

Туристическая отрасль в странах Евросоюза терпит убытки из-за распространения в мире коронавируса, особенно в Китае, откуда приезжало большинство путешественников. Как сообщил в понедельник еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, только в январе потери составили €1 млрд.

«С января европейский туристический сектор недосчитался 2 млн путешественников, это означает потери €1 млрд в месяц, — заявил еврокомиссар в эфире телеканала BFM. — Я хочу напомнить, что китайские туристы в больших количествах приезжали в Европу, однако вот уже два месяца этого не происходит».

Бретон рассказал, что власти Италии выделили более €3 млрд на поддержку северных регионов страны, наиболее пострадавших от эпидемии и последовавших за ней ограничительных мер, в частности малых и средних предприятий. По его словам, из-за распространения коронавируса экономика Италии и ФРГ может войти в рецессию, однако он не привел конкретные цифры, заявив, что пока говорить об этом еще рано. «Точкой отсчета станет конец марта, когда компании начинают подводить итоги первого триместра», — пояснил еврокомиссар.