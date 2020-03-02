«Укроборонпром» получил в этом году рекордный госзаказ

Ежегодно государственный оборонный заказ растет и в этом году «обещает быть рекордным — в целом 30 миллиардов гривен», что на 37% больше, чем в 2019 году.
Об этом заявил генеральный директор ГК «Укроборонпром» Айварас Абромавичюс, сообщает пресс-служба концерна.
«В 2019 году ГОЗ составлял 19 млрд грн и примерно 3 млрд грн по госгарантиям, то есть всего 22 млрд. В этом году будет 20 млрд плюс 10 млрд соответственно — всего 30 млрд гривень», — цитирует Абромавичюса пресс-служба.
Он подчеркнул, что ритмичность нагрузки оборонных предприятий является стратегически важной, и недавний указ президента «Об основных показателях государственного оборонного заказа на 2020 и 2021, 2022 годы» как раз касается изменения системы планирования ГОЗ, чтобы сделать возможными долгосрочные заказы. Так, согласно указу, ГОЗ в следующих 2021 и 2022 годах не должен уменьшаться.
В пресс-службе Укроборонпрома напомнили, что в 2019 году предприятия, входящие в состав государственного концерна, на 98% выполнили обязательства по изготовлению и ремонту военной техники. Всего по состоянию на конец декабря 2019 года украинским военным было передано 4876 единиц техники: 3889 новой и модернизированной и 987 отремонтированной, а также 2327 двигателей, узлов и агрегатов.
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