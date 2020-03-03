Нацбанк ослабил курс гривны

Национальный банк Украины на вторник, 3 марта 2020 года, ослабил официальный курс гривны на 23 копейки - до 24,818 грн за доллар против 24,59 грн за доллар в понедельник.

Такие данные приведены на сайте НБУ.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 27,6075 грн против 26,9789 грн накануне.