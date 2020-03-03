Коронавирус обнаружили у 23 депутатов парламента Ирана

Анализы 23 депутатов Меджлиса (парламента) Ирана подтвердили наличие коронавируса нового типа. Об этом сообщил во вторник вице-спикер законодательного органа Абдольреза Месри.

«На сегодняшний день тест на коронавирус дал положительный результат у 23 депутатов», — цитирует его агентство «Клуб молодых журналистов».

Ранее была распространена информация об обнаружении заболевания у пяти членов Меджлиса.