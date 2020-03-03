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Российскому оппозиционеру Навальному заблокировали банковские счета

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Российскому оппозиционеру Навальному заблокировали банковские счета

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный сообщил на своем сайте, что у него и его родственников заблокировали все счета. По словам политика, карточки заблокированы не только у него и его жены, но также у детей и родителей.

Навальный указал, что у его сына, например, нет доступа к 30 тыс. рублей, которые лежали на детском накопительном счете. Он разместил на сайте фотографию карты ребенка, выпущенной «Райффайзенбанком».

О блокировке счетов у себя и у своих родственниках сообщил и директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов. «У меня, у моих родственников во всех банках, где были счета — Альфа-банк, Сбербанк, Рокетбанк — они заблокированы. Очевидно, что наши родственники не имеют никакого отношения к делу ФБК и вообще к деятельности Фонда борьбы с коррупцией», — сказал он.

Жданов пообещал обжаловать каждую блокировку в суде, пообещав, что в случае необходимости ФБК дойдет до Европейского суда по правам человека. «Это очевидное нарушение права на владение собственностью», — сказал он.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя случившееся с Навальным, заявил, что «в Кремле не занимаются банковскими счетами российских граждан». «Это не к нам вопрос», — добавил он.

Также во вторник Навальный сообщил о том, что иск против него подал бизнесмен Олег Дерипаска.. «Есть информация, что Дерипаска подал иск, но мы пока не видели копию иска», — заявил Жданов.

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В начале августа прошлого года Следственный комитет РФ возбудил против ФБК дело по статье о финансовых операциях с денежными средствами, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем. В рамках этого дела у сотрудников фонда провели обыски, а 75,5 млн рублей на счетах организации были арестованы. По версии следствия, в 2016–2018 годах сотрудники ФБК и имеющие отношение к фонду лица провели через счета организации и легализовали около 1 млрд руб., полученных преступным путем. В ФБК все обвинения отвергли.

Алексей Навальный
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