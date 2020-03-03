В «Слуге народа» озвучили состав нового правительства

На заседании фракции «Слуги народа» названы имена лиц, которые могут заменить некоторых министров в правительстве.

Перечень фамилий обнародовал депутат Александр Дубинский.

«Премьер — Шмигаль

МЭРТ — Жуковский

МинАПК — Милованов

Минфин — Уманский

Минцифра — Фёдоров

Мининостранных дел — Кулеба

Минюст — Малюська

Минобороны — Таран

Минсоц — Лазебная

Минмолодь — Гутцайт

МВД — Аваков

Остальные ещё обсуждаются», — написал он.

При этом, по данным СМИ, Аваков не будет назначен вице-премьером по силовым вопросам.