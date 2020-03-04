Нацбанк продолжает снижать курс гривны

Национальный банк Украины на среду, 4 марта, ослабил официальный курс гривны еще на 12 копеек — до 24,9386 грн за доллар против 24,818 грн за доллар во вторник.

Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 27,6856 грн против 27,6075 грн накануне.