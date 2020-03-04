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Внеочередное заседание Рады начнется в 16-00, с утра соберутся комитеты

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Внеочередное заседание Рады начнется в 16-00, с утра соберутся комитеты

Комитет ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки и Комитет по вопросам организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития проведут заседание в среду утром из-за внеочередного заседания парламента, которое начнется в 16:00.

Комитеты проводят заседания по просьбе председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова, сообщает Укринформ.

Так, накануне вечером, перед закрытием вечернего заседания парламента во вторник, Дмитрий Разумков попросил членов двух комитетов собраться на заседание в 9:00 в среду и рассмотреть вопросы, связанные с внеочередным заседанием Верховной Рады.

Повестка дня заседаний комитетов не обнародована.

Во время утреннего заседания Верховной Рады в среду, которое начнется в 10:00, парламентарии продолжат рассмотрение поправок законопроекта № 2178-10 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения». Депутаты уже успели пройти 2293 поправки из 4018.

Внеочередное заседание парламента, созванное по требованию президента, начнется в 16:00.

Согласно повестке дня, на заседании планируется рассмотрение вопроса о Кабинете министров Украины. Накануне вечером, по результатам заседания фракции «Слуга народа» стало известно, что премьер-министр Алексей Гончарук подал в Верховную Раду заявление об отставке. По словам нардепа от «Слуги народа» Александра Дубинского, члены фракции «Слуга народа» планируют его поддержать. На место Гончарука планируется назначить действующего вице-премьер-министра, министра развития громад и территорий Дениса Шмыгаля.

Кроме того, на внеочередном заседании Верховной Рады депутаты заслушают информацию о деятельности Министерства внутренних дел, Службы безопасности Украины, Государственного бюро расследований, Национального антикоррупционного бюро, Офиса Генерального прокурора в сфере преодоления коррупции в Украине и укрепления правопорядка. Накануне в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления № 3154 о выражении недоверия Генеральному прокурору Руслану Рябошапке. Проект подписали более 100 народных депутатов, в том числе — от «Слуги народа».

Также повестка дня внеочередного заседания предусматривает рассмотрение пяти законопроектов. Депутаты планируют одобрить решение президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2020 году для участия в многонациональных учениях.

Предполагается также рассмотрение законопроекта № 3015 «О внесении изменений в раздел VI „Заключительные и переходные положения“ закона Украины „О национальной безопасности Украины“ о вступлении в силу положений относительно главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, Генерального штаба Вооруженных сил Украины, видов и отдельных родов войск (сил)».

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Депутаты намерены ратифицировать Рамочный договор между правительствами Украины и Французской Республики об официальной поддержке усиления морской безопасности и охраны Украины.

Кроме того, планируется рассмотрение во втором чтении законопроекта № 2500 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием закона Украины «О предотвращении коррупции».

Верховная Рада, Кабмин
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