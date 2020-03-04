Новый коронавирус добрался до Польши

Первый случай коронавируса зафиксирован в Польше, сообщил министр здравоохранения страны Лукаш Шумовский на пресс-конференции в Варшаве

«Это пациент, который приехал из Германии», — сказал министр.

Он не стал предоставлять данные о пациенте и его семье.

Шумовский уточнил, что пациент, который находится в Зеленой Гуже, «чувствует себя хорошо», но у него кашель, высокая температура.

Все лица, которые имели с ним контакт, находятся на карантине.

Министр отметил, что Польша давно ввела план действия на случай обнаружения коронавируса и соответствующие службы действуют по плану.

Отметим, что случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, уже в 72 странах. Число зараженных превысило 10 тысяч, скончались более 160 человек.