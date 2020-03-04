Часть новых министров проголосуют пакетом, часть – отдельно

Народные депутаты проголосуют отдельно за назначение новых министров иностранных дел и обороны и пакетом — за весь остальной состав нового правительства.

Об этом Укринформу рассказала депутат от фракции «Слуга народа» Ирина Верещук, комментируя вопрос кадровых ротаций в Кабинете министров.

«Вчера было голосование, оно не было сигнальным, оно было формальным. За отставку премьера проголосовали все, кроме трех, то есть трое воздержались. За нового премьера, то есть за назначение Шмыгаля, все проголосовали... А нас было более 236 в конечном итоге, если я не ошибаюсь. Таким образом, у меня нет сомнений, что отставка премьера Гончарука будет принята, а назначение Шмыгаля будет проголосовано», — сообщила Верещук.

Отвечая на вопрос по поводу голосования за членов нового Кабинета министров, Верещук сказала: «Состав правительства будет проголосован, как я только что услышала от коллег. Министр иностранных дел, министр обороны, как вертикаль президента, будет голосоваться отдельно, а остальной состав правительства будет голосоваться вместе. Там будут как те люди, которые остаются на своих должностях, равно как и люди, которых будут назначать».

Депутат опровергла возможность изменения позиций депутатов пропрезидентской фракции перед голосованием и подчеркнула, что заявлять о своем согласии или несогласии депутаты имели возможность накануне голосования. Поэтому смена правительства произойдет, сказала Верещук.

Комментируя кандидатуру будущего министра обороны — Андрея Тарана, депутат заявила, что это назначение усилит позиции команды президента. «Есть положительное отношение (к Тарану — ред.). Я считаю, что этот человек специалист, прошел все ступени карьерного роста, стал генералом, не работая только в кабинетах, действительно имеет хороший послужной список, знает хорошо английский, работал в США, то есть с внешними партнерами у нас не будет проблем по сотрудничеству . Считаю, что такое назначение придаст новое качество — это профессионализм умноженный на опыт», — заявила Верещук.

Как сообщалось, в среду в 16.00 начнется внеочередное заседание парламента, созванное по требованию президента.