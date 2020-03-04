В Беларуси растет число заболевших коронавирусом

В Беларуси подтверждены еще два случая заражения коронавирусом, сообщили в среду в министерстве здравоохранения страны.
«Результаты анализов еще двоих человек дали положительный результат», — отметили в Минздраве.
Во вторник вечером было объявлено о четвертом зараженном коронавирусом в Беларуси. Тогда же пресс-служба ведомства сообщила о подозрении на коронавирус еще у двоих пациентов, за которыми велось медицинское наблюдение. Их анализы в итоге дали положительный результат.
«Два случая заражения коронавирусом зафиксированы в Витебской области, четыре — в Минске», — уточнили в Минздраве.
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