В Беларуси растет число заболевших коронавирусом

В Беларуси подтверждены еще два случая заражения коронавирусом, сообщили в среду в министерстве здравоохранения страны.

«Результаты анализов еще двоих человек дали положительный результат», — отметили в Минздраве.

Во вторник вечером было объявлено о четвертом зараженном коронавирусом в Беларуси. Тогда же пресс-служба ведомства сообщила о подозрении на коронавирус еще у двоих пациентов, за которыми велось медицинское наблюдение. Их анализы в итоге дали положительный результат.

«Два случая заражения коронавирусом зафиксированы в Витебской области, четыре — в Минске», — уточнили в Минздраве.