Зеленский заверил иностранных партнеров в неизменности курса Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заверяет международных партнеров в неизменности курса Украинского государства на евроинтеграци. и вступление в НАТО.
«Отдельно хочу обратиться к нашим международным партнерам. Мы ценим и благодарны за вашу поддержку. И наш курс остается неизменным. Это и евроинтеграция, и вступление в НАТО. Это завершение войны на Донбассе и возвращение всех наших территорий. Мы и дальше будем двигаться по пути реформ во всех сферах. Курс Украины — не является ошибкой. Отдельные ошибки допущены во время движения этим курсом», — сказал Зеленский, выступая в Верховной Раде в среду.
Напомним, глава государства признал, что правительство под руководством Алексея Гончарука имеет определенные достижения в своей работе, но также и целый ряд ошибок, которые не могут устраивать граждан Украины.
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