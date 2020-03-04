Парламент назначил нового главу МИД

Верховная Рада Украины назначила вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебу министром иностранных дел.

За назначение Кулебы новым главой МИД украины на внеочередном заседании парламента проголосовали 288 депутатов.

Как сообщалось, ранее в среду, 4 марта, президент Владимир Зеленский внес в Раду проект постановления о назначении Кулебы на должность министра иностранных дел.

Согласно статьи 114 Конституции Украины, министр обороны и министр иностранных дел назначаются Верховной Радой по представлению президента Украины, другие члены Кабинета министров назначаются Верховной Радой по представлению премьер-министра.

Дмитрий Кулеба с апреля 2016 года был постоянным представителем Украины в Совете Европы. В августе 2019 он стал вице-премьер-министром Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.