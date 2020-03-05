Нацбанк немного укрепил гривну

Национальный банк Украины на четверг, 5 марта 2020 года, укрепил официальный курс гривны на 5 копеек - до 24,8908 грн за доллар против 24,9386 грн за доллар в среду.

Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 27,7047 грн против 27,6856 грн накануне.