Бывший генсек ООН умер в возрасте 100 лет

Бывший генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) и известный перуанский дипломат Хавьер Перес де Куэльяр умер на 101-м году жизни. Об этом сообщает перуанское агентство Andina со ссылкой на заявление сына экс-генсека Франсиско Переса де Куэльяра.
Причины смерти дипломата он не назвал. Бывшего генсека похоронят в субботу, 7 марта, на кладбище Presbítero Maestro в Лиме.
Хавьер Перес де Куэльяр родился 19 января 1920 года в Лиме. С 1940 года работал в перуанском Министерстве иностранных дел, а также в посольствах Перу во Франции, Великобритании, Боливии, Бразилии, Швейцарии. В период с 1969 по 1971 год занимал должность посла Перу в СССР. В 1982 году Перес де Куэльяр занял пост генерального секретаря ООН. На этой должности он проработал два срока.
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