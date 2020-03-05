Нацбанк обновил список системно важных банков

Национальный банк осуществил ежегодный пересмотр перечня системно важных банков.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

«Количество банков осталось неизменно и составляет 14 учреждений, в то же время вместо Укрсоцбанка, который в прошлом году присоединился к Альфа-Банку, в перечень вошел А-Банк», — говорится в сообщении.

Таким образом, системно важными банками определены: А-Банк, Альфа-Банк, Кредобанк, ОТП банк, Ощадбанк, Південний, ПриватБанк, ПУМБ, Райффайзен Банк Аваль, ТАСкомбанк, Укргазбанк, Укрэксимбанк, УкрСиббанк и Универсал банк.

Как известно, для системно важных банков действуют повышенные требования, призванные обеспечить дополнительный запас их устойчивости.

Во-первых, дополнительно к нормативному значению достаточности капитала они должны сформировать буфер системной важности, который начнет действовать с 1 января 2021 года и будет зависеть от значения показателя системной важности банка.

Буфер системной важности составит 1% для Райффайзен Банка Аваль, Альфа Банка, А-Банка, ПУМБа, УкрСиббанка, ТАС Банка, Универсал Банка, ОТП Банка, Банка «Південний» и Кредобанка.

Буфер системной важности составит 1,5% для Укрэксимбанка, Ощадбанка и Укргазбанка.

Буфер системной важности составит 2% для ПриватБанка.

Во-вторых, эти банки должны разработать планы восстановления деятельности в соответствии с требованиями Национального банка. Такие планы призваны быстро стабилизировать работу системно важных учреждений в условиях кризиса.

В-третьих, системные банки должны выполнять усиленный норматив максимального размера кредитного риска на одного контрагента (Н7) — не более 20% (для банков, которые не являются системно важными он установлен на уровне 25%).

После потери статуса системной важности, банк должен соблюдать усиленные требования в течение еще 12 месяцев.

Национальный банк ежегодно определяет системно важные банки по данным на 1 января. Подходы к определению системно важных банков были пересмотрены летом прошлого года. Обновленная методология обеспечивает точное отображение значимости системно важных банков для финансового рынка.