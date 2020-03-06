Нацбанк немного укрепил гривну

Национальный банк Украины на пятницу, 6 марта 2020 года, укрепил официальный курс гривны на 15 копеек - до 24,7413 грн за доллар против 24,8908 грн за доллар в четверг.

Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 27,6942 грн против 27,7047 грн накануне.