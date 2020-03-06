Зеленский прокомментировал перспективы проведения в апреле «нормандского» саммита

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о планах проведения обмена удерживаемыми лицами в марте текущего года и встречи глав государств «нормандской четверки» (Украина, Германия, Франция, РФ) в конце апреля.

Отвечая на вопрос журналиста в пятницу в Полтаве, состоится ли «нормандский саммит» в апреле и будет ли обмен удерживаемыми в марте, глава украинского государства сказал: «Сейчас встреча (Трехсторонней контактной группы — Ред.) будет 11 числа в Минске. Мы работаем над тем, чтобы у нас был обмен в марте. Мы работаем над тем, чтобы у нас была встреча в конце апреля. Я думаю, что все это произойдет. Мы над этим серьезно работаем».

«В этом вопросе — в вопросах обмена и в вопросах таких важных встреч, — мне кажется, что у нас с вами есть полное доверие, потому что мы, как мне кажется это показали неоднократно, что мы забираем наших людей. То есть у нас сильная команда, которая работает постоянно именно над верификацией людей, которые находятся как на временно оккупированных территориях, так и в России. Будет результат», — добавил Зеленский.