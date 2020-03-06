Зеленский прокомментировал перспективы проведения в апреле «нормандского» саммита

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о планах проведения обмена удерживаемыми лицами в марте текущего года и встречи глав государств «нормандской четверки» (Украина, Германия, Франция, РФ) в конце апреля.
Отвечая на вопрос журналиста в пятницу в Полтаве, состоится ли «нормандский саммит» в апреле и будет ли обмен удерживаемыми в марте, глава украинского государства сказал: «Сейчас встреча (Трехсторонней контактной группы — Ред.) будет 11 числа в Минске. Мы работаем над тем, чтобы у нас был обмен в марте. Мы работаем над тем, чтобы у нас была встреча в конце апреля. Я думаю, что все это произойдет. Мы над этим серьезно работаем».
«В этом вопросе — в вопросах обмена и в вопросах таких важных встреч, — мне кажется, что у нас с вами есть полное доверие, потому что мы, как мне кажется это показали неоднократно, что мы забираем наших людей. То есть у нас сильная команда, которая работает постоянно именно над верификацией людей, которые находятся как на временно оккупированных территориях, так и в России. Будет результат», — добавил Зеленский.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016