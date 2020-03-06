Цены на нефть обвалились до минимума с июля 2017 года

Цена апрельского фьючерса на нефть марки Brent опустилась на 4,19% до $47,92 за баррель по состоянию на 12:45 по Киеву, свидетельствуют данные биржи ICE. Минимальное значение в течение дня составило $47,01 — на таких уровнях нефть торговалась 11 июля 2017 года.
Нефтяные котировки снижаются из-за неопределенности относительно решения ОПЕК+, считают эксперты. В четверг, 5 марта, министры стран ОПЕК заявили, что они будут рекомендовать расширенной группе ОПЕК+ дополнительно сократить добычу нефти на 1,5 млн баррелей в сутки до конца 2020 года.
На долю стран из не-ОПЕК может быть распределено 0,5 млн баррелей в сутки из этого объема. Тем не менее, российская сторона пока не согласовала это предложение и, по-видимому, не готова пойти на дополнительное сокращение нефтедобычи. Встреча ОПЕК+ состоится в штаб-квартире ОПЕК в Вене в пятницу, 6 марта.
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